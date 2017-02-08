 Kaptanlık yapacak mı? – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kaptanlık yapacak mı?

    Kaptanlık yapacak mı?

    Sneijder ve Selçuk’un yokluğunda Sabri’nin bandı takması gündemde.

    Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın yokluğunda hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında büyük olasılıkla sahaya kaptan olarak çıkacak. Sabri bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nda oynanan Dersim ve Tuzlaspor maçlarında kaptanlık yapmış, buna karşılık ligde en son 2014- 15 sezonunun 34. haftasında oynanan Rizespor (30 Mayıs 2015) maçında bandı taşımıştı. Kaptanlığı Selçuk'a verilmesinin ardından büyük bir kırgınlık yaşayan ve zaman zaman bandı takmak istemeyen Sabri ve yönetimin kararı merakla bekleniyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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