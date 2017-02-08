Kaptanlık yapacak mı?
Sneijder ve Selçuk’un yokluğunda Sabri’nin bandı takması gündemde.
Wesley Sneijder ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Sabri Sarıoğlu hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında büyük olasılıkla sahaya kaptan olarak çıkacak. Sabri bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nda oynanan Dersim ve Tuzlaspor maçlarında kaptanlık yapmış, buna karşılık ligde en son 2014- 15 sezonunun 34. haftasında oynanan Rizespor (30 Mayıs 2015) maçında bandı taşımıştı. Kaptanlığı Selçuk'a verilmesinin ardından büyük bir kırgınlık yaşayan ve zaman zaman bandı takmak istemeyen Sabri ve yönetimin kararı merakla bekleniyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
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Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Kaptanlık yapacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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