Hüseyin Apaydın hayaline kavuştu
Elazığ'da 24 yaşındaki fiziksel engelli Hüseyin Apaydın, çok istediği Galatasaray'ın imzalı formasına kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, beynindeki tümörden dolayı bacaklarını kullanamayan Hüseyin'in hayalini gerçekleştirmek için Florya'dan futbolcuların imzaladığı formayı gönderdi. Hüseyin, "İkinci bir hayalim ise İstanbul'a gidip maçı TT Arena'da taraftarın içerisinde izlemek" şeklinde konuştu.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Hüseyin Apaydın hayaline kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.