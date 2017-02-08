Hüseyin Apaydın hayaline kavuştu

Elazığ'da 24 yaşındaki fiziksel engelli Hüseyin Apaydın, çok istediği Galatasaray'ın imzalı formasına kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, beynindeki tümörden dolayı bacaklarını kullanamayan Hüseyin'in hayalini gerçekleştirmek için Florya'dan futbolcuların imzaladığı formayı gönderdi. Hüseyin, "İkinci bir hayalim ise İstanbul'a gidip maçı TT Arena'da taraftarın içerisinde izlemek" şeklinde konuştu.