 His kaybı yaşayabilir! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    His kaybı yaşayabilir!

    His kaybı yaşayabilir!

    Kayserispor maçı öncesinde ’yla ilgili kritik uyarı

    Kupada dinlendirilen 'nın Kayserispor maçında forma giymesi de riske girdi. Kırık parmakla oynayan Uruguaylı kalecinin acı çekmemek için elinden olduğu iğneler yüzünden büyük sıkıntı yaşadığı bildirildi. Kulüp doktorlarının bu iğneleri daha fazla yapmanın Muslera'nın elinde his kaybına neden olabileceği raporu verdiği öğrenildi. Başakşehir maçında iğne olmadığı için elinin üzerindeki morluklar azalan Muslera'nın durumu belirsizliğe girdi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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