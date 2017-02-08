His kaybı yaşayabilir!
Kayserispor maçı öncesinde Muslera’yla ilgili kritik uyarı
Kupada dinlendirilen Muslera'nın Kayserispor maçında forma giymesi de riske girdi. Kırık parmakla oynayan Uruguaylı kalecinin acı çekmemek için elinden olduğu iğneler yüzünden büyük sıkıntı yaşadığı bildirildi. Kulüp doktorlarının bu iğneleri daha fazla yapmanın Muslera'nın elinde his kaybına neden olabileceği raporu verdiği öğrenildi. Başakşehir maçında iğne olmadığı için elinin üzerindeki morluklar azalan Muslera'nın durumu belirsizliğe girdi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 2
Yorum
Temple Tüm Türkiye gibi TFFde görmüştür hakemlerinin maçı nasıl katlettiğini aslında bir nevi kendilerini kurtaracaklar resmen sahada suç işlendi
- Zirveyi bırakmayız
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eses Ankara'dan Haydi şimşekler gösterin kendinizi.Rakipleri ciddiye alırsanız bu ligde hiç bir takım sizi yenemez.Dualarım sizinle çünkü başka takım tutmam
- Marka değerini düşürmeyin!
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Eren Fikret Orman , "Süt Kupası" diyerek marka değerini ayaklar altına aldı zaten...
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