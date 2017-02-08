 ‘G.Saray’ı istemedim’ – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    ‘G.Saray’ı istemedim’

    ‘G.Saray’ı istemedim’
    Belçika takımı Oostende'de oynayan Türk asıllı futbolcu Hasan Özkan, Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı. Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws'e konuşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Gent'te kalsam B takımda oynayacaktım. G.Saray benimle ilgilendi ama ben 'yi tercih ettim" dedi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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