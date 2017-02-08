‘G.Saray’ı istemedim’
Belçika takımı Oostende'de oynayan Türk asıllı futbolcu Hasan Özkan, Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı. Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws'e konuşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Gent'te kalsam B takımda oynayacaktım. G.Saray benimle ilgilendi ama ben Oostende'yi tercih ettim" dedi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
‘G.Saray’ı istemedim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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