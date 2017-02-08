G.Saray'da Kayseri hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra beşerli üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç takım halinde çift kale turnuvası yapıldı. Yüksek tempoda yapılan çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç takım halinde çift kale turnuvası yapıldı. Yüksek tempoda yapılan çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaptanlık yapacak mı?
Toplam 7
Yorum
Özgür Sabri ve selçuk futbolu bırakmalı.GS de yeri dolmayacak futbolcu yokkkk.Selçuk bugün bırakmalï
- Van Persie'ye 6222 şoku
Toplam 51
Yorum
CENGİZ YİYİN BİRBİRİNİZİ.......
- Volkan Demirel'e büyük şok
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volkan bunu biz her sene yapıyoruz yalan mı...........))
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