'G.Saray önemli bir yıldız getirecek'
Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'yu Türkiye'ye getirmesiyle dikkatleri üzerine çeken menajer Ümit Akbulut, Galatasaray'ın sezon sonunda önemli bir yıldızı kadrosuna katacağını söyledi.
Görüşmelerin devam ettiğini ama şu aşamada isim veremeyeceğini belirten Akbulut, "Anlaşma olmayınca taraftarlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. Geçmiş dönemde 'bir yıldız oyuncu gelebilir' demiştim ama olmadı fakat bu yaz gelebilir. Galatasaray'a evet demesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsim vermek istemiyorum ama bu isim Ronaldinho değil" ifadelerini kullandı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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