 'G.Saray önemli bir yıldız getirecek' – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    'G.Saray önemli bir yıldız getirecek'

    'G.Saray önemli bir yıldız getirecek'

    Brezilya'nın efsane futbolcularından 'yu Türkiye'ye getirmesiyle dikkatleri üzerine çeken menajer Ümit Akbulut, Galatasaray'ın sezon sonunda önemli bir yıldızı kadrosuna katacağını söyledi.

    Görüşmelerin devam ettiğini ama şu aşamada isim veremeyeceğini belirten Akbulut, "Anlaşma olmayınca taraftarlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. Geçmiş dönemde 'bir yıldız oyuncu gelebilir' demiştim ama olmadı fakat bu yaz gelebilir. Galatasaray'a evet demesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsim vermek istemiyorum ama bu isim değil" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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