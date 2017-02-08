Galatasaray yeni salonuna kavuşuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Salonun inşaatı için hiçbir problem yok şu anda. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alıp alanı inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenen şubat ayı divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek yeni yapılacak olan basketbol salonu ile alakalı açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi, planlandığı zaman hem stat hem de kapalı spor salonu olarak planlanmış. İcraata gelince burada sadece futbol oynadığımız arena yapılmış ancak diğer unsurlar yapılamamıştır. Yönetimimiz bu son derece değerli arazide amacına uygun bir spor kompleksi şekline gelmesi için çaba içerisindeydi. Bu manada 15 bin kişilik basketbol sahasını projelendirdi ve inşaat için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden izin aldı. Biz öyle bir şey yapalım ki bütün Galatasaraylılar buraya gelsin. Sadece maç izlemeye gelmesin çünkü bu bizim yuvamız. Yatırımı nasıl finans edeceğimiz açısından da çok büyük bir firmanın dikkatini çektik.



Bu arada stadın içerisinde de müze projesini de dahil ettik. Aslantepe'deki yerimiz çok farklı bir yer haline gelecek. Salon sadece basketbol oynanacak bir salon olmayacak. Farklı konserlerin ve etkinliklerin yapılabileceği bir salon haline gelecektir. 29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan. 7 bin metrekare yakın açık hava etkinlikleri yapılacak bir alan şeklinde planladık. Bu projenin finansmanını bize çok katkı veren sponsorumuz NEF firması üstlendi. Çok büyük bir firmayla da bu inşaatın yapılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Salonun inşaatı için hiçbir problem yok şu anda. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alıp alanı inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz" ifadelerini kullandı.