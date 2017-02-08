 Futbolcular para bekliyor – Fotomaç – 08 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Futbolcular para bekliyor

    Futbolcular para bekliyor

    Galatasaraylı futbolcuların gözü yönetim kurulunda...

    Sarı-kırmızılı ekipteki para krizi zirve yaparken başkan Dursun Özbek, yerli futbolculara tam 2 aydır verdiği ödeme sözünü yerine getiremedi. 29 Aralık ve son olarak 20 Ocak'ta ödeme sözü veren Özbek, bankaların sarı- kırmızılı kulübe kredi vermemesi üzerine oyuncuların alacaklarını yatıramamıştı. Galatasaray yönetiminin verdiği 3. sözün vadesi de yarın dolacak. Futbolcular şimdi, "Hiç merak etmeyin, bu kez alacaklarınızı kesin yatıracağız" diyen Özbek'in alacaklarını yatırmasını bekliyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolcular para bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.