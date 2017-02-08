Futbolcular para bekliyor

Galatasaraylı futbolcuların gözü yönetim kurulunda...

Sarı-kırmızılı ekipteki para krizi zirve yaparken başkan Dursun Özbek, yerli futbolculara tam 2 aydır verdiği ödeme sözünü yerine getiremedi. 29 Aralık ve son olarak 20 Ocak'ta ödeme sözü veren Özbek, bankaların sarı- kırmızılı kulübe kredi vermemesi üzerine oyuncuların alacaklarını yatıramamıştı. Galatasaray yönetiminin verdiği 3. sözün vadesi de yarın dolacak. Futbolcular şimdi, "Hiç merak etmeyin, bu kez alacaklarınızı kesin yatıracağız" diyen Özbek'in alacaklarını yatırmasını bekliyor.