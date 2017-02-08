Futbolcular para bekliyor
Galatasaraylı futbolcuların gözü yönetim kurulunda...
Sarı-kırmızılı ekipteki para krizi zirve yaparken başkan Dursun Özbek, yerli futbolculara tam 2 aydır verdiği ödeme sözünü yerine getiremedi. 29 Aralık ve son olarak 20 Ocak'ta ödeme sözü veren Özbek, bankaların sarı- kırmızılı kulübe kredi vermemesi üzerine oyuncuların alacaklarını yatıramamıştı. Galatasaray yönetiminin verdiği 3. sözün vadesi de yarın dolacak. Futbolcular şimdi, "Hiç merak etmeyin, bu kez alacaklarınızı kesin yatıracağız" diyen Özbek'in alacaklarını yatırmasını bekliyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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