Felipe Melo limitleri zorluyor
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Elano'dan, yakın arkadaşı Felipe Melo'ya sert eleştiriler geldi.
"Melo'nun kafasında her zaman sahada gözünü karartıp bir şok yaratmak var. Pitbull olayına da bu mantıkla başladı" ifadelerini kullanan Elano şöyle devam etti: "Sahada abartıyor ve çoğu zaman limitleri aşıyor. Melo tarzında bir oyuncunun davranışı karşısındaki futbolcunun ruh halini olumsuz etkiliyor. Çok büyük bir tehlike bu."
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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