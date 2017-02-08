Felipe Melo limitleri zorluyor

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Elano'dan, yakın arkadaşı Felipe Melo'ya sert eleştiriler geldi.

"Melo'nun kafasında her zaman sahada gözünü karartıp bir şok yaratmak var. Pitbull olayına da bu mantıkla başladı" ifadelerini kullanan Elano şöyle devam etti: "Sahada abartıyor ve çoğu zaman limitleri aşıyor. Melo tarzında bir oyuncunun davranışı karşısındaki futbolcunun ruh halini olumsuz etkiliyor. Çok büyük bir tehlike bu."