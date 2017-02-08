Divan Kurulu bugün

Divan Kurulu'nun şubat ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde inşaatı planlanan 15 bin kişilik basketbol salonu hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca başkan Dursun Özbek, 'Yeni mali kriterler ve yönetim yapılanma komitesi' çalışmaları hakkında açıklamada bulunacak.