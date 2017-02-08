Divan Kurulu bugün
Divan Kurulu'nun şubat ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde inşaatı planlanan 15 bin kişilik basketbol salonu hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca başkan Dursun Özbek, 'Yeni mali kriterler ve yönetim yapılanma komitesi' çalışmaları hakkında açıklamada bulunacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Divan Kurulu bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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