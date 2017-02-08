 Carole Paris’e gitti – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Carole Paris’e gitti

    Carole Paris’e gitti

    Başakşehir maçında sakatlanan , Riekerink'ten izin alarak Fransa'ya gitti.

    Takım iki gün izindeyken Florya'daki tesislerde tedavi gören 26 yaşındaki savunmacının iğne tedavisi gördüğü ancak sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığı için dinlenme sürecini Paris'te geçireceği ifade edildi. Carole, bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 18 maçta görev aldı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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