Carole Paris’e gitti
Başakşehir maçında sakatlanan Lionel Carole, Riekerink'ten izin alarak Fransa'ya gitti.
Takım iki gün izindeyken Florya'daki tesislerde tedavi gören 26 yaşındaki savunmacının iğne tedavisi gördüğü ancak sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığı için dinlenme sürecini Paris'te geçireceği ifade edildi. Carole, bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 18 maçta görev aldı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Carole Paris’e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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