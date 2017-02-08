Aslan ağır geldi

Kasık bölgesinde sıkıntı yaşayan Ahmet Çalık’ın Gençlerbirliği’nin ardından G.Saray’daki idman temposuna alışamadığı için sakatlandığı öne sürüldü

Kupadaki Başakşehir maçı öncesi De Jong'la çarpışması nedeniyle ağrı hisseden ancak kendi isteğiyle maçta oynamayı tercih eden Ahmet Çalık için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takıma devre arasında gelen milli futbolcunun, G.Birliği'nin ardından Galatasaray'daki idman temposuna alışamadığı ve bunu kaldırmakta zorlandığı için sakatlık yaşadığı bildirildi.



Tecrübeli stoperin bu yüzden arka ve ön kasık bölgesinde sıkıntı olduğu ifade edilirken, sağlık ekibinin kendisi için özel bir çalışma programı hazırladığı kaydedildi. Teknik direktör Riekerink'in, Çalık'ı Rizespor sınavında yedek tutup Semih-Hakan ikilisini oynatabileceği gelen haberler arasında.