Aslan ağır geldi
Kasık bölgesinde sıkıntı yaşayan Ahmet Çalık’ın Gençlerbirliği’nin ardından G.Saray’daki idman temposuna alışamadığı için sakatlandığı öne sürüldü
Kupadaki Başakşehir maçı öncesi De Jong'la çarpışması nedeniyle ağrı hisseden ancak kendi isteğiyle maçta oynamayı tercih eden Ahmet Çalık için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takıma devre arasında gelen milli futbolcunun, G.Birliği'nin ardından Galatasaray'daki idman temposuna alışamadığı ve bunu kaldırmakta zorlandığı için sakatlık yaşadığı bildirildi.
Tecrübeli stoperin bu yüzden arka ve ön kasık bölgesinde sıkıntı olduğu ifade edilirken, sağlık ekibinin kendisi için özel bir çalışma programı hazırladığı kaydedildi. Teknik direktör Riekerink'in, Çalık'ı Rizespor sınavında yedek tutup Semih-Hakan ikilisini oynatabileceği gelen haberler arasında.
Tecrübeli stoperin bu yüzden arka ve ön kasık bölgesinde sıkıntı olduğu ifade edilirken, sağlık ekibinin kendisi için özel bir çalışma programı hazırladığı kaydedildi. Teknik direktör Riekerink'in, Çalık'ı Rizespor sınavında yedek tutup Semih-Hakan ikilisini oynatabileceği gelen haberler arasında.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Aslan ağır geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.