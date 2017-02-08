‘Artık hazırım hocam’
SAKATLIĞI nedeniyle 4 aydır forma giyemeyen Tolga Ciğerci, teknik direktör Riekerink'ten forma istedi. Bir süredir idmanlara çıkmasına rağmen Hollandalı hocanın şans vermediği ön libero, önceki gün yapılan antrenman sonrası Riekerink ile özel bir görüşme yaptı. Tolga "Artık hazırım. Görev verirseniz oynarım" diyerek talebini iletti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
‘Artık hazırım hocam’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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