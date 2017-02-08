‘Artık hazırım hocam’

SAKATLIĞI nedeniyle 4 aydır forma giyemeyen Tolga Ciğerci, teknik direktör Riekerink'ten forma istedi. Bir süredir idmanlara çıkmasına rağmen Hollandalı hocanın şans vermediği ön libero, önceki gün yapılan antrenman sonrası Riekerink ile özel bir görüşme yaptı. Tolga "Artık hazırım. Görev verirseniz oynarım" diyerek talebini iletti.