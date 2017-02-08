10 numara için 3 aday
Jan Olde Riekerink'i, Kayserispor maçı öncesinde 10 numara sıkıntısı aldı.
Bu sezon o bölgede oynadığı maçların hiçbirisinde bekleneni veremeyen Josue ile bu kez sahaya çıkmak istemeyen Hollandalı teknik adamın ilk tercihi Bruma... Daha önce 10 numara oynamayı reddeden Bruma'yı idmanlarda bu mevkide deneyen Hollandalının iki numaralı tercihi ise Lukas Podolski... Poldi'nin 10 numara oynaması durumunda forvette ise Eren Derdiyok forma giyecek. 10 numara mevkii için diğer sürpriz isim ise Yasin Öztekin. Yasin'i 10 numara oynatıp, Rodirgues'i de sağa koymak Riekerink'in alternatif planları arasında.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
10 numara için 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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