10 numara için 3 aday

Jan Olde Riekerink'i, Kayserispor maçı öncesinde 10 numara sıkıntısı aldı.

Bu sezon o bölgede oynadığı maçların hiçbirisinde bekleneni veremeyen Josue ile bu kez sahaya çıkmak istemeyen Hollandalı teknik adamın ilk tercihi Bruma... Daha önce 10 numara oynamayı reddeden Bruma'yı idmanlarda bu mevkide deneyen Hollandalının iki numaralı tercihi ise Lukas Podolski... Poldi'nin 10 numara oynaması durumunda forvette ise Eren Derdiyok forma giyecek. 10 numara mevkii için diğer sürpriz isim ise Yasin Öztekin. Yasin'i 10 numara oynatıp, Rodirgues'i de sağa koymak Riekerink'in alternatif planları arasında.