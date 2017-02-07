Şampiyon U13’lere kupayı Poldi verdi
Galatasaray U13 takımı, Lukas Podolski'nin daveti ile Almanya'da katıldığı Strassenkicker CUP 2017'de şampiyon oldu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:26
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Şampiyon U13’lere kupayı Poldi verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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