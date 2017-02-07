Şampiyon U13’lere kupayı Poldi verdi

Galatasaray U13 takımı, Lukas Podolski'nin daveti ile Almanya'da katıldığı Strassenkicker CUP 2017'de şampiyon oldu.

U9 takımı da aynı turnuvada ikinciliği elde etti. Hennef 05 ve FC Köln ile A Grubu'nda yer alan U13 takımı tüm maçlarını kazanarak kategorisinde turnuvayı şampiyon tamamlarken kupayı da Lukas Podolski'nin elinden aldı. U9 takımı ise final maçında Köln'e 4-2 yenilerek turunvayı ikinci sırada tamamladı.