Ellerim bomboş!
Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen sarı-kırmızılılar, ligde de hedefe ulaşamazsa 5 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak. Aslan, son 5 sezonda 15 kupanın 10’unu müzesine taşımıştı.
EN AZ BİR KUPA ALDI
En son 2010-11 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da başarı sağlayamayan Galatasaray, son 5 sezonda ise bu üç kulvardan en az birinde mutlu sona ulaştı... Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından elinde yalnızca lig kalan sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'da boy gösterebilmek için de Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka uzanmak mecburiyetinde...
AMBARGO KOYDU
G.Saray, geride kalan 5 sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da verilen 15 kupanın 10'unu müzesine götürmeyi başardı. 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Aslan, 2014-15'te 3 kulvarda da adını zirveye yazdı.
GALATASARAY'IN SON 5 SEZON PERFORMANSI
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Ellerim bomboş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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