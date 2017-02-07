 Ellerim bomboş! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Ellerim bomboş!

    Ellerim bomboş!

    ’ndan elenen sarı-kırmızılılar, ligde de hedefe ulaşamazsa 5 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak. Aslan, son 5 sezonda 15 kupanın 10’unu müzesine taşımıştı.

    'na son 16 turunda veda eden Galatasaray'da tek hedef şampiyonluğu kalırken, sezonu kupasız kapatma tehlikesi belirdi. Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda geride kalan 3 sezonu şampiyon tamamlamıştı. UEFA Finansal Fair Play normlarını karşılayamadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarının dışında kalan Cimbom, Türkiye Kupası'na da veda etmesinin ardından artık tüm konsantrasyonunu lige vermek durumunda kalacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamaması halinde, 5 yıl aradan sonra bir sezonu kupa kaldırmadan kapatacak.

    EN AZ BİR KUPA ALDI
    En son 2010-11 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da başarı sağlayamayan , son 5 sezonda ise bu üç kulvardan en az birinde mutlu sona ulaştı... Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından elinde yalnızca lig kalan sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'da boy gösterebilmek için de Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka uzanmak mecburiyetinde...

    AMBARGO KOYDU
    G.Saray, geride kalan 5 sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da verilen 15 kupanın 10'unu müzesine götürmeyi başardı. 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Aslan, 2014-15'te 3 kulvarda da adını zirveye yazdı.

    GALATASARAY'IN SON 5 SEZON PERFORMANSI

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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