 Bruma Çin’e gitmedi! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Çin’e gitmedi!

    Bruma Çin’e gitmedi!

    transferiyle ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi.

    Radio Rennasança'da yer alan habere göre , için Çin'den 20 milyon euro'luk teklif aldı ve alternatif olarak Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattı. O dönemde "Sözleşme uzatmaya geliyor" denilen Balde'nin aslında Bruma'yı Çin'e gitmeye ikna etmek için İstanbul'a uçtuğu fakat başarılı olamadığı ifade edildi. Bruma'nın, Premier Lig dışında bir yere gitmeyi düşünmediğini söylemesi yönetim kurulunda büyük hayal kırıklığı yaşattı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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