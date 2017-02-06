Tolga Ciğerci forma bekliyor

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynama şansı bulamayan Tolga Ciğerci sakatlığını atlattı. Orta sahada Selçuk İnan'ın sakat, Nigel de Jong ve Jouse'nin de formsuz olmaları nedeniyle teknik direktör Jan Olde Riekerink, 24 yaşındaki futbolcuyu Kayserispor'a karşı 11'de düşünüyor.