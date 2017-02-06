Tolga Ciğerci forma bekliyor
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
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