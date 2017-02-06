 Mehter takımı! – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Mehter takımı!

    Mehter takımı!

    , Başakşehir karşısında topu ayağında tutsa da her 20 pasın 4.9’u geriye, 14.2’si yana gitti.

    , Başakşehir'e 2-1 yenilip kupaya veda ederken ilginç bir istatistik dikkat çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular 689 kez topla buluştu. 623 pas yaptı. 532 pas yerini buldu. Bu 276 başarılı pas yapan Başakşehir'i neredeyse ikiye katladığı anlamına geliyor. Ama Galatasaray'ın paslaşmalarında ilginç bir istatistik dikkat çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular 110 metrelik sahada her 10 pasta ortalama 1 metre 18 cm ilerlerken, her 20 pasta 1 metre 89 cm ilerleyebildiler. Yapılan her 10 pasın 2.3'ü geriye 7.1'i yana 0.6'sı ise ileri gerçekleşti. Yine her 20 pasın 4.9'e geriye, 14.2'si yana, 0.9'u ise öne oynandı.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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