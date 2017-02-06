Galatasaray'da tek hedef kaldı
Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Galatasaray'da tek hedef Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu.
UEFA Finansal Fair Play normlarını karşılayamadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarının dışında kalan Galatasaray, Türkiye Kupası'na da veda etmesinin ardından tüm konsantrasyonunu lige vermek durumunda kalacak.
- Beş sezon sonra kupasız kalabilir
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamaması halinde, 5 yıl aradan sonra bir sezonu kupa kaldırmadan kapatma tehlikesiyle karşı karşıya.
En son 2010-2011 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da başarı sağlayamayan Galatasaray, son 5 sezonda ise bu üç kulvardan en az birinde mutlu sona ulaştı.
Türkiye Kupası'ndan elenmesi sonrası elinde yalnızca lig kalan sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'da boy gösterebilmek için de Süper Lig şampiyonluğuna uzanma mecburiyetinde.
- Son 5 sezonda 15 kupanın 10'unu aldı
Galatasaray, geride kalan 5 sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da verilen 15 kupanın 10'unu müzesine götürmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 5 sezonda 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın bu dönemdeki en başarılı sezonu ise üç kulvarda da adını zirveye yazdırdığı 2014-2015 oldu.
- Galatasaray'ın son 5 sezondaki performansı
Geride kalan 5 sezonda sarı-kırmızılı ekibin şampiyonlukları şöyle:
|Sezon
|Şampiyonluk
|2011-2012
|Süper Lig ve TFF Süper Kupa
|2012-2013
|Süper Lig ve TFF Süper Kupa
|2013-2014
|Türkiye Kupası
|2014-2015
|Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa
|2015-2016
|Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
- Beşiktaş 10 kişi kaldı
Toplam 37
Yorum
buyuk1907 Erman Torğlu denilen sözde şahsiyet tam bir Fener ve Aziz Yıldırım düşmanı.Yunan takımıyla oynasak onu tutar bu.Ama gerekeni sahada yaparız
- Fikret Orman'a imalı cevap
Toplam 33
Yorum
Eagle1 Samet aybaba yorumları ile, parayı veren düdüğü çalar demiştir. İyi ki kovmuşuz kartalımdan seni.
- Beşiktaş 10 kişi kaldı
Toplam 37
Yorum
buyuk1907 Siz o haramı Carew'e , Burak'a , Melo'ya , Hasan şaş'a sorun.Onlar daha iyi bilir.
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