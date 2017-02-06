''Bu galibiyetler bizi yukarılara taşıyacak''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, iyi basketbol oynadıklarını vurgulayarak, "Ligde üst üste galibiyetler almaya başladık. Sürpriz sonuçların oluştuğu bu haftalarda galibiyetler almak bizi yukarılara taşıyacak. Üst düzey basketbol oynadık. TOFAŞ ciddi bir rakip ve onlara ciddi bir üstünlük sağladık. Zaman zaman TOFAŞ'ın direnç koymasıyla düşüş yaşadık ama sonuçta maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynayarak net bir galibiyet almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncularından Ege Arar ise kendileri açısından rahat bir mücadele olduğunu ve sahaya karakter koyarak kazanmayı bildiklerini aktardı.



TOFAŞ CEPHESİ

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, tecrübe eksikliği yaşadıklarını ama bundan daha iyi maç çıkartabilecek bir takım olduklarını dile getirdi.



Galatasaray Odeabank'ın kendilerinden daha tecrübeli bir takım olduğunu belirten Ene, "Rakibimiz, tempoyu arttırmayı ve azaltmayı bilen bir ekip. Hücumda istediğimiz ritmi bulamadık. Boş atışlar kaçırdık. Maçın başında bir fark oluştu. Azaltmak için uğraştık ama olmadı. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu çünkü oyunun 40 dakikasında bir arada kalabildik ve iyi baskı yaptık. Galatasaray Odeabank, basketbolu iyi bilen bir ekip. Onları bu yüzdelerle deplasmanda yenmek kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.



TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncularından Kaya Peker de maçtan hiç kopmadıklarını ama iyi savunma yapamadıkları için kazanamadıklarını kaydetti.