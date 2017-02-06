'Beşiktaş geç olabilir!'
Başkan Özbek ve kurmayları, ligde kritik maçlara girilirken teknik adam değişikliğine sıcak bakmıyor. Ancak bazı yöneticiler “Kupa gitti. En azından ligi kaybetmeyelim” görüşünde.
Buna karşılık yöneticilerin bazıları ise operasyonun sürekli ertelenmesinin Galatasaray'a zarar verdiği görüşünde... Karabük maçından sonra Schalke'den ayrılan Andre Breitenreiter ismini gündeme getiren muhaliflerin yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Riekerink ile yolların bir an önce ayrılması ve Alman hoca ile temasa geçilmesi için Özbek'e çağrı yapacakları öğrenildi. Riekerink'e muhalif isimlerin, Başkana, "Kupa gitti. En azından ligi kaybetmeyelim. Beşiktaş derbisi çok geç olabilir" diyerek rest çekmeye hazırlandıkları bildirildi.
SCHALKE'Yİ ÇALIŞTIRDI
Galatasaray'ın yeni hoca adayı Andre Breitenreiter, 2013'te teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra Paderborn'u Bundesliga'ya çıkarmayı başardı. 2015-16 sezonunda Schalke'yle iki sezonluk anlaşma yapan başarılı hoca, ilk sezonunda takımını 5. yaparken bu derece takımda kalması için yeterli görülmedi. 44 maçta, 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 de mağlubiyet aldı.
FATURASI AĞIR OLACAK
Riekerink'e destek veren Özbek, kötü bir sonuç halinde faturayı kesecek.
Başkan Özbek, Riekerink'in yanında yer alsa da verdiği kredinin süreli olduğu belirtiliyor. Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig yarışı kaldı. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ve Rize ile karşılaştıktan sonra Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek ve eğer derbi de kaybedilirse Özbek'in radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi.
-Riekerink'in görevine kesin olarak son verilecek.
-Podolski'nin satılması gündeme gelecek.
-Cavanda, Josue ve Chedjou'nun yanı sıra bekleneni veremeyen bazı oyuncular kadro dışı bırakılacak.
-Taraftarların gözden çıkardığı Selçuk'un kaptanlığı tehlikede...
-Yüklü para cezaları kesilecek. Sezon başında gereksiz kartlar için kesilen cezalar masaya konulacak.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:08
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Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
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Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
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