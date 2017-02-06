 'Beşiktaş geç olabilir!' – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    'Beşiktaş geç olabilir!'

    'Beşiktaş geç olabilir!'

    Başkan Özbek ve kurmayları, ligde kritik maçlara girilirken teknik adam değişikliğine sıcak bakmıyor. Ancak bazı yöneticiler “Kupa gitti. En azından ligi kaybetmeyelim” görüşünde.

    'ın başına geçtiğinden bu yana tartışmaların odağında yer alan uçurumun kenarında dolaşmaya devam ediyor. Hollandalı hoca, 24 Erzincan ve Akhisar karşısında alınan 6 gollü galibiyetlerin ardından tam rahat bir nefes almıştı ki sarı-kırmızılı ekibin, Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etmesi yeniden istenmeyen adam ilan edilmesine yol açtı. Başakşehir mağlubiyetinin ardından taraftarlar 'istifa' baskısını biraz daha artırırken Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, en azından Beşiktaş derbisine kadar Riekerink'i koruma altında tutmayı planlıyor.

    Buna karşılık yöneticilerin bazıları ise operasyonun sürekli ertelenmesinin Galatasaray'a zarar verdiği görüşünde... Karabük maçından sonra Schalke'den ayrılan ismini gündeme getiren muhaliflerin yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Riekerink ile yolların bir an önce ayrılması ve Alman hoca ile temasa geçilmesi için Özbek'e çağrı yapacakları öğrenildi. Riekerink'e muhalif isimlerin, Başkana, "Kupa gitti. En azından ligi kaybetmeyelim. Beşiktaş derbisi çok geç olabilir" diyerek rest çekmeye hazırlandıkları bildirildi.

    SCHALKE'Yİ ÇALIŞTIRDI
    Galatasaray'ın yeni hoca adayı Andre Breitenreiter, 2013'te teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra Paderborn'u Bundesliga'ya çıkarmayı başardı. 2015-16 sezonunda Schalke'yle iki sezonluk anlaşma yapan başarılı hoca, ilk sezonunda takımını 5. yaparken bu derece takımda kalması için yeterli görülmedi. 44 maçta, 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 de mağlubiyet aldı.

    FATURASI AĞIR OLACAK
    Riekerink'e destek veren Özbek, kötü bir sonuç halinde faturayı kesecek.
    Başkan Özbek, Riekerink'in yanında yer alsa da verdiği kredinin süreli olduğu belirtiliyor. Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig yarışı kaldı. Sarı-kırmızılılar, Kayseri ve Rize ile karşılaştıktan sonra Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek ve eğer derbi de kaybedilirse Özbek'in radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi.

    -Riekerink'in görevine kesin olarak son verilecek.
    -Podolski'nin satılması gündeme gelecek.
    -Cavanda, Josue ve Chedjou'nun yanı sıra bekleneni veremeyen bazı oyuncular kadro dışı bırakılacak.
    -Taraftarların gözden çıkardığı Selçuk'un kaptanlığı tehlikede...
    -Yüklü para cezaları kesilecek. Sezon başında gereksiz kartlar için kesilen cezalar masaya konulacak.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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