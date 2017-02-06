 Aslan bugün parkede – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Aslan bugün parkede

    Aslan bugün parkede
    17. haftanın kapanış maçında bugün ile arasında oynanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de start alacak ve beINSports3'ten yayınlanacak. 16 haftalık periyotta sarı-kırmızılı takımın, 10 galibiyeti var; TOFAŞ'ın ise 9 mağlubiyeti bulunuyor.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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