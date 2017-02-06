Ağır hasarlı!
Galatasaray kupaya veda ettiği maçta birçok kayıp verdi. Sneijder, Selçuk, Carole bu hafta yok. Takımın morali bozuk. Kayseri maçında protestoların artmasından korkuluyor.
DÖNÜŞLERİ UZAYABİLİR
Sarı-kırmızılı ekip bu hafta Kayserispor'u ağırlayacağı mücadelede Sneijder, Selçuk ve Carole'den yararlanamayacak. 3 futbolcunun durumları önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı için de belirsiz. Bu 3 ismin Karadeniz deplasmanında forma giymeme ihtimalleri bulunuyor. Beşiktaş derbisi öncesi kayıp istemeyen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sakatlıklar sonrası keyfi bir hayli kaçmış durumda. Takımın moralinin bozuk olması ayrıca TT Arena'daki Kayseri maçında protestoların devam etme ihtimali de endişelendiriyor.
FELAKET ZİNCİRİ
Galatasaray, Başakşehir maçında arka arkaya talihsizlikler yaşadı ve kupaya erken veda etti.
1 - Ağrıları artan Fernando Muslera forma giymek istemedi.
2 - Ahmet Çalık maç öncesi sakatlık yaşadı.
3 - Sneijder 3. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı.
4 - İlk gol ofsayttan geldi, Emre Belözoğlu atılmadı.
5 - Cenk Gönen kötü bir performans sergiledi.
6 - Lionel Carole ve Selçuk İnan da sakatlandı.
7 - Son 16 Turunda kupaya veda edildi.
8 - Taraftar ilk kez yüksek perdeden istifa diye bağırdı.
?Savaş ÇORLU
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
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