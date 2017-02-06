 Ağır hasarlı! – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Ağır hasarlı!

    Ağır hasarlı!

    kupaya veda ettiği maçta birçok kayıp verdi. Sneijder, Selçuk, Carole bu hafta yok. Takımın morali bozuk. Kayseri maçında protestoların artmasından korkuluyor.

    Cimbom son 3 yıldır müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e kaybedip son 16 turunda elendi. Ancak sadece elenmekle kalmadı önemli 3 futbolcusu sakatlandı, takımın morali paramparça oldu, yönetime, futbolculara, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e tepki yağdı. Kayserispor maçı öncesi en büyük sıkıntı Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün sakatlanması oldu. Sneijder ve için "Sağ üst ön adale gruplarında orta düzeyde zorlanma tespit edildi" açıklaması yapıldı. Fransız sol bek Carole'de sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenmeye rastlandı.

    DÖNÜŞLERİ UZAYABİLİR
    Sarı-kırmızılı ekip bu hafta Kayserispor'u ağırlayacağı mücadelede Sneijder, Selçuk ve Carole'den yararlanamayacak. 3 futbolcunun durumları önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı için de belirsiz. Bu 3 ismin Karadeniz deplasmanında forma giymeme ihtimalleri bulunuyor. Beşiktaş derbisi öncesi kayıp istemeyen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sakatlıklar sonrası keyfi bir hayli kaçmış durumda. Takımın moralinin bozuk olması ayrıca TT Arena'daki Kayseri maçında protestoların devam etme ihtimali de endişelendiriyor.

    FELAKET ZİNCİRİ
    , Başakşehir maçında arka arkaya talihsizlikler yaşadı ve kupaya erken veda etti.

    1 - Ağrıları artan Fernando Muslera forma giymek istemedi.
    2 - Ahmet Çalık maç öncesi sakatlık yaşadı.
    3 - Sneijder 3. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı.
    4 - İlk gol ofsayttan geldi, Emre Belözoğlu atılmadı.
    5 - Cenk Gönen kötü bir performans sergiledi.
    6 - ve Selçuk İnan da sakatlandı.
    7 - Son 16 Turunda kupaya veda edildi.
    8 - Taraftar ilk kez yüksek perdeden istifa diye bağırdı.


    ?Savaş ÇORLU
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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