Türkler, Türkleri oynatmayı seçiyor
Bir zamanlar G.Saray'ın formasını terleten İsviçreli orta saha Dzemaili, G.Saray hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu anda Bologna'da forma giyinen ve sezon sonunda MLS takımı Montreal Impact'e transfer olacak olan yıldız futbolcu İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Prandelli ile beraber Türkiye'ye, Galatasaray'a gittim. Orada kötü değildim ama Türkler, Türk oyuncuları oynatmayı tercih ediyor. Yine de orada şampiyon oldum ve kupayı kazandım" açıklamasını yaptı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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