 Türkler, Türkleri oynatmayı seçiyor – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Türkler, Türkleri oynatmayı seçiyor

    Türkler, Türkleri oynatmayı seçiyor
    Bir zamanlar G.Saray'ın formasını terleten İsviçreli orta saha , G.Saray hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu anda Bologna'da forma giyinen ve sezon sonunda MLS takımı Montreal Impact'e transfer olacak olan yıldız futbolcu İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Prandelli ile beraber Türkiye'ye, Galatasaray'a gittim. Orada kötü değildim ama Türkler, Türk oyuncuları oynatmayı tercih ediyor. Yine de orada şampiyon oldum ve kupayı kazandım" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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