"Mete Kalkavan görevini yaptı"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir'e 2 - 1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirerek, "Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" dedi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Başakşehir de iyi bir takım, Galatasaray da zaten kupanın en çok kazanan takımı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Hepinizin dikkatine sunuyorum. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" şeklinde konuştu.
"Pes artık"
Sarı-kırmızılı taraftarların aleyhinde yaptığını tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, "Seyirci de kazanmak için gelmişti. Onlar da haklı olarak protesto ediyor. Burada ben hakem üzerinde duruyorum. Pes diyorum artık. Maçı herkes seyrediyor. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada 1 buçuk metre ofsayt. Emre dirsek attı. Zorla sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok" diye cevap verdi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
"Mete Kalkavan görevini yaptı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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