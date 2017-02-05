Melo’dan TFF’ye eleştiri
Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir maçı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) eleştiride bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada hakem Mete Kalkavan eleştirilerin hedefi olmuştu. Galatasaray'ın eski orta sahası Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mete Kalkavan ve TFF'ye yüklendi.
Şu an ülkesi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
"Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor. Unutma."
Şu an ülkesi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
"Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor. Unutma."
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 73
Yorum
uae eagleee arkadas lehte alehte herkeze oluyor ,bizede oluyor, gecen sene ts maçından sonra neden demedin hakem gorevini yaptı diye? ozaman haklı olurd
- Türkler, Türkleri oynatmayı seçiyor
Toplam 1
Yorum
başarısız olunca her zaman böyle olur zaten senin oynadığın zamanlarıda biliyorum orta sahayı geçemiyoduk
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 18
Yorum
Yaşar ISSIZ Türk Futbolunun yüz karasısın
Melo’dan TFF’ye eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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