 ''Kalkavan ipimizi çekti'' – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    ''Kalkavan ipimizi çekti''

    ''Kalkavan ipimizi çekti''

    Başkanı , Başakşehir maçı sonrası hakem 'ı sert şekilde eleştirdi.

    Özbek, "Başakşehir iyi bir takım. bu kupanın en çok kazananı. görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" dedi. Taraftarların "İstifa" tezahüratlarıyla ilgili görüşü istenen , "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Ben hakem üzerinde duruyorum, 'Pes' diyorum artık" diye konuştu. Mete Kalkavan ile ilgili eleştirilerine devam eden Dursun Özbek şöyle devam etti:

    HAKEM GÖREVİNİ YAPTI!
    "Maçı izliyorsunuz, maçı yavaşlatılmış şekilde veriyorlar, herkes seyrediyor. Karabük maçında penaltı, burada 15 metre ofsayt, dirsek var, kırmızı çıkmıyor. Tek sözüm var, Mete Kalkavan görevini yaptı." Başkan tribünlerin istifa çağrıları içinse, "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Bunu ben doğal karşılıyorum. Kötü hakem hakkımızı yedi" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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