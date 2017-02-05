''Kalkavan ipimizi çekti''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'ı sert şekilde eleştirdi.
Özbek, "Başakşehir iyi bir takım. Galatasaray bu kupanın en çok kazananı. Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" dedi. Taraftarların "İstifa" tezahüratlarıyla ilgili görüşü istenen Dursun Özbek, "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Ben hakem üzerinde duruyorum, 'Pes' diyorum artık" diye konuştu. Mete Kalkavan ile ilgili eleştirilerine devam eden Dursun Özbek şöyle devam etti:
HAKEM GÖREVİNİ YAPTI!
"Maçı izliyorsunuz, maçı yavaşlatılmış şekilde veriyorlar, herkes seyrediyor. Karabük maçında penaltı, burada 15 metre ofsayt, dirsek var, kırmızı çıkmıyor. Tek sözüm var, Mete Kalkavan görevini yaptı." Başkan tribünlerin istifa çağrıları içinse, "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Bunu ben doğal karşılıyorum. Kötü hakem hakkımızı yedi" diye konuştu.
HAKEM GÖREVİNİ YAPTI!
"Maçı izliyorsunuz, maçı yavaşlatılmış şekilde veriyorlar, herkes seyrediyor. Karabük maçında penaltı, burada 15 metre ofsayt, dirsek var, kırmızı çıkmıyor. Tek sözüm var, Mete Kalkavan görevini yaptı." Başkan tribünlerin istifa çağrıları içinse, "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Bunu ben doğal karşılıyorum. Kötü hakem hakkımızı yedi" diye konuştu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
''Kalkavan ipimizi çekti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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