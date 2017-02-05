''İstifa edin''
“Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın”, “Dursun Özbek G.Saray babanın oteli değil” tezahüratları Fatih Terim Stadı’nda uzun süre yankılandı.
Galatasaray taraftarı, Medipol Başakşehir deplasmanında takıma tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle başlayan protestolar, ikinci yarıda da devam ederken, tribünlerden "Riekerink istifa" sesleri yükseldi. Medipol Başakşehir deplasmanında, Galatasaray taraftarları futbolculara ve teknik direktör Riekerink'e büyük tepki gösterdi. Medipol Başakşehir'in 2-0'ı yakalamasının ardından ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünde tepki göstermeye başlayan sarı- kırmızılılar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyerek takımı protesto etti.
BU FORMA KUTSALDIR
İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, "Riekerink istifa" diye bağırırken, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Çin'e gitsene Çin'e gitsene, Sabri ile Selçuk Çin'e gitsene" diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce "Yönetim istifa", ardından da "Aciz yönetim istemiyoruz", "Dursun Özbek bu kulüp babanın oteli değil" tezahüratları yaptılar.
TEPKİLERİ DUYMADIM!
G.Saray'ın hocası Riekerink, maç sonrası "Agresif değildik" dedi. Hollandalı hoca, "İlk gol ofsayttı. Önümüzde gerçekleşen sportmenlik dışı bir durum vardı, bence kabul edilemez. Kesinlikle kaleciye bağlı bir sıkıntı yaşamadık. Kırık parmakla inanılmaz mücadele etti diyebiliriz. Maçtan önce, sonra çektiği acıları kimse bilmiyor. Bugün onun için dinlenme adına tek şanstı bence. Taraftarın tepkisini duymadım. Şimdi odaklanmamız gereken sadece lig var" diye konuştu.
BU FORMA KUTSALDIR
İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, "Riekerink istifa" diye bağırırken, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Çin'e gitsene Çin'e gitsene, Sabri ile Selçuk Çin'e gitsene" diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce "Yönetim istifa", ardından da "Aciz yönetim istemiyoruz", "Dursun Özbek bu kulüp babanın oteli değil" tezahüratları yaptılar.
TEPKİLERİ DUYMADIM!
G.Saray'ın hocası Riekerink, maç sonrası "Agresif değildik" dedi. Hollandalı hoca, "İlk gol ofsayttı. Önümüzde gerçekleşen sportmenlik dışı bir durum vardı, bence kabul edilemez. Kesinlikle kaleciye bağlı bir sıkıntı yaşamadık. Kırık parmakla inanılmaz mücadele etti diyebiliriz. Maçtan önce, sonra çektiği acıları kimse bilmiyor. Bugün onun için dinlenme adına tek şanstı bence. Taraftarın tepkisini duymadım. Şimdi odaklanmamız gereken sadece lig var" diye konuştu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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