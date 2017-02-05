Galatasaray, ligde boyun eğdiği Başakşehir’e kupada da diş geçiremedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Mustafa Pektemek’in dublesiyle güçlü rakibini yenip, çeyrek finale çıktı. Riekerink, kadro seçimi ve taktik hatalarıyla takımını intihara sürüklerken, hakemlerin kötü yönetimi ise işin tuzu biberi oldu.

G.Saray, Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Başakşehir ise bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekibi kupada son 8'e taşıyan golleri 15. ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek attı. İlk golde net ofsayt vardı, ancak yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel bunu süzemedi.



19'da Josue'ye dirsek atan Emre Belözoğlu'nun oyunda kalması ise çok tartışıldı! Podolski'nin bir topu direkte patlarken, Aslan'ın tek sayısı 90+2'de Eren Derdiyok'tan geldi. Jan Olde Riekerink, kadro seçimi ve taktik hatalarıyla takımını kupada resmen intihara sürüklerken, elenmenin şokuyla çılgına dönen sarı-kırmızılı tribünler, "Yönetim istifa" diye tempo tuttu.