Gümüşdağ: İlk gol ofsayt
“Pozisyonu izledim, ilk gol ofsayt. Böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Video hakemlik olmazsa olmazımız”
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonrası sıcağı sıcağına "Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Karşılaşmanın sonucuna etki edecek kararlar verdiğini düşünmüyorum" dedi. Ancak Gümüşdağ bir süre sonra tekrar basın mensuplarının yanına dönerek, "Pozisyonları içerde izledim. İlk gol ofsayt. Video hakemlik şart. Bu tip şeylerin olmasını istemeyiz. Üzüldüm. Hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İzledim ve düzeltmek istiyorum. Video hakemlik olmazsa olmazımızdır. Zaten bu konuda tüm kulüpler hemfikir" ifadesini kullandı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Gümüşdağ: İlk gol ofsayt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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