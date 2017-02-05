 Gümüşdağ: İlk gol ofsayt – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Gümüşdağ: İlk gol ofsayt

    Gümüşdağ: İlk gol ofsayt

    “Pozisyonu izledim, ilk gol ofsayt. Böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Video hakemlik olmazsa olmazımız”

    Başkanı , maç sonrası sıcağı sıcağına "Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Karşılaşmanın sonucuna etki edecek kararlar verdiğini düşünmüyorum" dedi. Ancak Gümüşdağ bir süre sonra tekrar basın mensuplarının yanına dönerek, "Pozisyonları içerde izledim. İlk gol ofsayt. Video hakemlik şart. Bu tip şeylerin olmasını istemeyiz. Üzüldüm. Hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İzledim ve düzeltmek istiyorum. Video hakemlik olmazsa olmazımızdır. Zaten bu konuda tüm kulüpler hemfikir" ifadesini kullandı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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