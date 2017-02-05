Galatasaray'da sakatların durumu ne?
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile dün yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün durumları belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.
Üç oyuncunun MR'larının çekildiği belirtilirken, "Selçuk İnan ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise dış yan bağlarında zedelenme, ödem, kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Üç oyuncunun MR'larının çekildiği belirtilirken, "Selçuk İnan ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise dış yan bağlarında zedelenme, ödem, kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:20
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maçta söyle peki dirseği attığını kabul ediyorsun maçta niye hakemin yanında ben ne yaptım de gibi hareket ediyorsun iki yüzlü olma lütfen
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