 Galatasaray'da sakatların durumu ne? – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Galatasaray'da sakatların durumu ne?

    Galatasaray'da sakatların durumu ne?

    Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile dün yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün durumları belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.

    Üç oyuncunun MR'larının çekildiği belirtilirken, "Selçuk İnan ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise dış yan bağlarında zedelenme, ödem, kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:20
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