 Dişi Aslan çok rahat kazandı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Dişi Aslan çok rahat kazandı

    Dişi Aslan çok rahat kazandı
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Girne'yi konuk etti. Aslan baştan sona üstün götürdüğü maçı 89-68 kazandı. Aslan'da Jefferson 27 sayı kaydetti.

    Sonuçlar: Doğuş- BOTAŞ: 63-77, Osmaniye-Y.Doğu: 64-85, ASKİ-Beşiktaş: 61-56, AGÜ-Mersin BŞB: 74-64.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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