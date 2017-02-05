Dişi Aslan çok rahat kazandı
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Girne'yi konuk etti. Aslan baştan sona üstün götürdüğü maçı 89-68 kazandı. Aslan'da Jefferson 27 sayı kaydetti.
Sonuçlar: Doğuş- BOTAŞ: 63-77, Osmaniye-Y.Doğu: 64-85, ASKİ-Beşiktaş: 61-56, AGÜ-Mersin BŞB: 74-64.
Sonuçlar: Doğuş- BOTAŞ: 63-77, Osmaniye-Y.Doğu: 64-85, ASKİ-Beşiktaş: 61-56, AGÜ-Mersin BŞB: 74-64.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Dişi Aslan çok rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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