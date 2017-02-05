Cimbom’dan 3 puan
League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Kış Mevisimi 3. hafta maçında Galatasaray ile Galakticos karşı karşıya geldi. Galatasaray, serinin 2 maçını da kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, punını 4'e çıkardı. Galakticos ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki maçında AURORA ile karşılaşacak. Galakticos ise Dark Passage karşısında bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Cimbom’dan 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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