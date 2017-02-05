 Cimbom’dan 3 puan – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Cimbom’dan 3 puan

    Cimbom’dan 3 puan
    Şampiyonluk Ligi 2017 Kış Mevisimi 3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, serinin 2 maçını da kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, punını 4'e çıkardı. Galakticos ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki maçında AURORA ile karşılaşacak. Galakticos ise Dark Passage karşısında bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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