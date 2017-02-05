Aslanlar galip ama!
G.SARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası B Grubu dördüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte'yi 60-50 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda ederken; yoluna Andre Vergauwen Kupası'nda devam edecek.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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