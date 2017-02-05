 Aslanlar galip ama! – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Aslanlar galip ama!

    Aslanlar galip ama!
    G.SARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası B Grubu dördüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte'yi 60-50 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda ederken; yoluna Andre Vergauwen Kupası'nda devam edecek.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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