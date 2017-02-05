Aslanlar galip ama!

G.SARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası B Grubu dördüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte'yi 60-50 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda ederken; yoluna Andre Vergauwen Kupası'nda devam edecek.