Yeni koç Vorborg

Galatasaray, League of Legends takımına yeni koçunu buldu. Sarı-kırmızılılar, Daniel Kristian Vorborg ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı çalıştırıcı "Galatasaray, UEFA Kupası'nı benim şehrim olan Kopenhag'da almıştı. Galatasaray büyük bir kulüp ve hedeflerimiz örtüşüyor. Hedef her zaman kazanmak" ifadelerini kullandı.