 Yeni koç Vorborg – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yeni koç Vorborg

    Yeni koç Vorborg
    Galatasaray, League of Legends takımına yeni koçunu buldu. Sarı-kırmızılılar, Daniel Kristian Vorborg ile anlaşmaya vardı. Danimarkalı çalıştırıcı "Galatasaray, UEFA Kupası'nı benim şehrim olan Kopenhag'da almıştı. Galatasaray büyük bir kulüp ve hedeflerimiz örtüşüyor. Hedef her zaman kazanmak" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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