TT Arena çok korkutucu
Bu sözler Alman gazeteci İbrahim Naber'e ait... Naber, "Liverpool evi Anfield'da 'Ben kimyese yenilmem' mesajı veriyor. Taraftarlar ile takımın uyumu muhteşem. Tezahüratları duyunca tüylerim diken diken oldu. Daha önce böyle bir atmosfere Dortmund'da ve Galatasaray'ın TT Arena'daki Fenerbahçe derbisinde şahit olmuştum" dedi. Naber, TT Arena'nın Avrupa'nın en gürültülü statlarından biri olduğunu ifade etti.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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