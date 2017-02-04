 TT Arena çok korkutucu – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    TT Arena çok korkutucu

    TT Arena çok korkutucu
    Bu sözler Alman gazeteci İbrahim Naber'e ait... Naber, "Liverpool evi Anfield'da 'Ben kimyese yenilmem' mesajı veriyor. Taraftarlar ile takımın uyumu muhteşem. Tezahüratları duyunca tüylerim diken diken oldu. Daha önce böyle bir atmosfere Dortmund'da ve Galatasaray'ın TT Arena'daki Fenerbahçe derbisinde şahit olmuştum" dedi. Naber, TT Arena'nın Avrupa'nın en gürültülü statlarından biri olduğunu ifade etti.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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