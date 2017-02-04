TT Arena çok korkutucu

Bu sözler Alman gazeteci İbrahim Naber'e ait... Naber, "Liverpool evi Anfield'da 'Ben kimyese yenilmem' mesajı veriyor. Taraftarlar ile takımın uyumu muhteşem. Tezahüratları duyunca tüylerim diken diken oldu. Daha önce böyle bir atmosfere Dortmund'da ve Galatasaray'ın TT Arena'daki Fenerbahçe derbisinde şahit olmuştum" dedi. Naber, TT Arena'nın Avrupa'nın en gürültülü statlarından biri olduğunu ifade etti.