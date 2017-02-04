 Sabri Reyiz’de sıkıntı yok – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sabri Reyiz’de sıkıntı yok

    Sabri Reyiz’de sıkıntı yok
    GALATASARAY, Sabri Sarıoğlu'nun sezon başında teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından istenmediği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Resmi siteden yapılan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının hiçbir zaman Sabri ile alakalı böyle bir tutumu olmadığı kaydedildi. Riekerink bu sezon sağ bekte en çok Sabri'ye şans verdi. Cimbom'da Martin Linnes ve Luis Cavanda, tecrübeli ismi kesmeyi başaramadı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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