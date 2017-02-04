Sabri Reyiz’de sıkıntı yok
GALATASARAY, Sabri Sarıoğlu'nun sezon başında teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından istenmediği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Resmi siteden yapılan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının hiçbir zaman Sabri ile alakalı böyle bir tutumu olmadığı kaydedildi. Riekerink bu sezon sağ bekte en çok Sabri'ye şans verdi. Cimbom'da Martin Linnes ve Luis Cavanda, tecrübeli ismi kesmeyi başaramadı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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