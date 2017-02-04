 R.Mancini West Ham’a – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    R. West Ham’a

    R.Mancini West Ham’a
    ASLAN'ın eski hocası Roberto 'nin İnter macerası kısa sürmüştü. İtalyan çalıştırıcı daha önce Manchester City'de şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'e geri dönüyor. Ada basınında yer alan haberlerde West Ham'ın sezon sonu Slaven Bilic'i gönderip, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini'yi getireceği yazıldı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    R.Mancini West Ham’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.