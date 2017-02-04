R.Mancini West Ham’a
ASLAN'ın eski hocası Roberto Mancini'nin İnter macerası kısa sürmüştü. İtalyan çalıştırıcı daha önce Manchester City'de şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'e geri dönüyor. Ada basınında yer alan haberlerde West Ham'ın sezon sonu Slaven Bilic'i gönderip, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini'yi getireceği yazıldı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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