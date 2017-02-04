Engelsiz Aslanlar galip

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kulüpler bazındaki en üst düzey organizasyon olan IWBF Champions Cup Finalleri'ne katılabilmek için düzenlenen turnuvanın ilk maçında GSD Porto Torres'i 66-64 yendi. Engelsiz Aslanlar, son periyotta rakibini çözdü.