 Engelsiz Aslanlar galip – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Engelsiz Aslanlar galip

    Engelsiz Aslanlar galip
    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kulüpler bazındaki en üst düzey organizasyon olan IWBF Champions Cup Finalleri'ne katılabilmek için düzenlenen turnuvanın ilk maçında GSD Porto Torres'i 66-64 yendi. Engelsiz Aslanlar, son periyotta rakibini çözdü.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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