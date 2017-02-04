Chedjou son anda
SARI-kırmızılıların stoperi Aurelien Chedjou'nun Swansea'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ada basınında yer alan haberlere göre transferin son anlarında Kamerunlu stoper Swansea'ye önerildi ancak teknik direktör Paul Clement tecrübeli futbolcuyu, Premier Lig için yeterli görmeyerek veto etti.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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