 Chedjou son anda – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Chedjou son anda

    Chedjou son anda
    SARI-kırmızılıların stoperi Aurelien Chedjou'nun Swansea'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ada basınında yer alan haberlere göre transferin son anlarında Kamerunlu stoper Swansea'ye önerildi ancak teknik direktör Paul Clement tecrübeli futbolcuyu, Premier Lig için yeterli görmeyerek veto etti.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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