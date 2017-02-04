 Çeyrek finale prim yok – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çeyrek finale prim yok

    Çeyrek finale prim yok
    Kupaya önem veren sarı-kırmızılı yönetim, kritik maçta takımı yalnız bırakmayacak. Yöneticilerin büyük kısmı, Fatih Terim Stadı'na giderek karşılaşmayı protokolden izleyecek. Tur için prim belirlenmediği bildirildi. Kupa kazanılırsa oyunculara başarı bonusu dağıtılacak.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çeyrek finale prim yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.