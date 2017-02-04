Çeyrek finale prim yok
Kupaya önem veren sarı-kırmızılı yönetim, kritik maçta takımı yalnız bırakmayacak. Yöneticilerin büyük kısmı, Fatih Terim Stadı'na giderek karşılaşmayı protokolden izleyecek. Tur için prim belirlenmediği bildirildi. Kupa kazanılırsa oyunculara başarı bonusu dağıtılacak.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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