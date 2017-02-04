Çakmaklı Cimbom’da

G.SARAY, kadın judo takımını Melisa Çakmak'ı alarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar Dünya Gençlik Olimpiyat şampiyonu, Gençler Avrupa ikincisi ve Gençler Dünya üçüncüsü olan Melisa Çakmaklı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Melisa 2014 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından yılın en başarılı amatör sporcusu seçilmişti.