 Çakmaklı Cimbom’da – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çakmaklı Cimbom’da

    G.SARAY, kadın judo takımını Melisa Çakmak'ı alarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar Dünya Gençlik Olimpiyat şampiyonu, Gençler Avrupa ikincisi ve Gençler Dünya üçüncüsü olan Melisa Çakmaklı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Melisa 2014 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından yılın en başarılı amatör sporcusu seçilmişti.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çakmaklı Cimbom’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.