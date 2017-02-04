Çakmaklı Cimbom’da
G.SARAY, kadın judo takımını Melisa Çakmak'ı alarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar Dünya Gençlik Olimpiyat şampiyonu, Gençler Avrupa ikincisi ve Gençler Dünya üçüncüsü olan Melisa Çakmaklı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Melisa 2014 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından yılın en başarılı amatör sporcusu seçilmişti.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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