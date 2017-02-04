Bak sen şu Tevez'e
Aslan devrede bir forvet alacaktı. West Ham United’lı Calleri bitmişti. Ancak Arjantinli futbolcu son anda kulübünde kalma kararı verdi. Sebebi ortaya çıktı. İdolü Tevez onu “Ada’da kal” diye ikna etti
Cimbom, Eren Derdiyok ve Lukas Podolski'den oluşan hücum hattını bir isimle daha güçlendirmeyi düşünüyordu. En yakın aday olarak da West Ham United'da yeterli şansı bulamayan Jonathan Calleri gösteriliyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla söz kesmişti. Las Palmas ile ciddi manada transfer yarışına giren sarı-kırmızılılar "Tam kazandım" derken bir anda Jonahtan Calleri "West Ham United'da kalacağım" açıklamasını yaptı. Bu sözler Galatasaray'ı şoke ederken Calleri'nin neden bir anda çark ettiği de ortaya çıktı. Transfer dönemi sonrası ilk defa konuşan Arjantinli yıldız, idolü Carlos Tevez ile görüşüp West Ham United'ta kalmaya karar verdiğini açıkladı. Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun "Listemizdeki oyunculardan biri" ifadesini kullandığı Calleri sözünden çıkmadığı büyük yıldızı dinleyip kariyerine Premier Lig'de devam edeceğini belirtti.
'KALIP SAVAŞACAĞIM'
Jonathan Calleri, Carlos Tevez ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "West Ham'da forma bulamıyordum ve ayrılmak istiyordum. Ancak Tevez ile görüştükten sonra fikrim değişti. Tevez bana Premier Lig'de oynadığımı hatırlatıp, orada kalmam için mücadele etmem gerektiğini söyledi. Haklıydı. Daha 23 yaşındayım ve forma için savaşacak gücüm var. Ben de bu yolu tercih ettim" İşte Calleri, Aslan'ı böyle reddetti.
YAŞI GENÇTi PLANA UYUYORDU
Aslan, yeni transfer politikası gereği genç ve yetenekli isimlere yöneliyor. Calleri de 23 yaşında olması nedeniyle istenen bir futbolcuydu. Geleceğin kadrosunu düşünen idareciler için Calleri 'cuk' oturuyordu. Ancak Tevez devreye girince bu planları suya düştü.
'KALIP SAVAŞACAĞIM'
Jonathan Calleri, Carlos Tevez ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "West Ham'da forma bulamıyordum ve ayrılmak istiyordum. Ancak Tevez ile görüştükten sonra fikrim değişti. Tevez bana Premier Lig'de oynadığımı hatırlatıp, orada kalmam için mücadele etmem gerektiğini söyledi. Haklıydı. Daha 23 yaşındayım ve forma için savaşacak gücüm var. Ben de bu yolu tercih ettim" İşte Calleri, Aslan'ı böyle reddetti.
YAŞI GENÇTi PLANA UYUYORDU
Aslan, yeni transfer politikası gereği genç ve yetenekli isimlere yöneliyor. Calleri de 23 yaşında olması nedeniyle istenen bir futbolcuydu. Geleceğin kadrosunu düşünen idareciler için Calleri 'cuk' oturuyordu. Ancak Tevez devreye girince bu planları suya düştü.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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