 Asistler 10’dan – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Asistler 10’dan

    Asistler 10’dan

    Süper Lig’deki son üç maçta 6 asist yapan Wesley , takım arkadaşlarına bu akşam için, “Gözünüz bende olsun” mesajı verdi.

    Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Wesley Sneijder, Başakşehir'e de gözdağı verdi. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarına, "Topla buluştuğumda gözünüz bende olsun" mesajı verdiği öğrenildi. İlk yarının son haftasında oynanan Alanya maçında 3 gol 1 asistle şov yapan Sneijder, ligde 6-0'lık son Akhisar Belediye galibiyetine de 3 asistle damga vurmuştu.

    RİEKERİNK GELİNCE COŞTU
    'in yokluğunda Karabük deplasmanında 2-1 yenilen Cimbom, Hollandalı yıldızın oynadığı maçlardafarklı bir kimliğe bürünüyor. 32 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Riekerink'in göreve gelmesiyle patlama yaptı ve 26 maçta 16 gole doğrudan katkı yaptı. Wesley, hedeflerinin hem kupada hem Sneijder, kaptan Selçuk ile birlikte atakları organize edecek. ligde şampiyonluk olduğunu söyledi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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