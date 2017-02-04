Asistler 10’dan
Süper Lig’deki son üç maçta 6 asist yapan Wesley Sneijder, takım arkadaşlarına bu akşam için, “Gözünüz bende olsun” mesajı verdi.
Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Wesley Sneijder, Başakşehir'e de gözdağı verdi. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarına, "Topla buluştuğumda gözünüz bende olsun" mesajı verdiği öğrenildi. İlk yarının son haftasında oynanan Alanya maçında 3 gol 1 asistle şov yapan Sneijder, ligde 6-0'lık son Akhisar Belediye galibiyetine de 3 asistle damga vurmuştu.
RİEKERİNK GELİNCE COŞTU
Sneijder'in yokluğunda Karabük deplasmanında 2-1 yenilen Cimbom, Hollandalı yıldızın oynadığı maçlardafarklı bir kimliğe bürünüyor. 32 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Riekerink'in göreve gelmesiyle patlama yaptı ve 26 maçta 16 gole doğrudan katkı yaptı. Wesley, hedeflerinin hem kupada hem Sneijder, kaptan Selçuk ile birlikte atakları organize edecek. ligde şampiyonluk olduğunu söyledi.
RİEKERİNK GELİNCE COŞTU
Sneijder'in yokluğunda Karabük deplasmanında 2-1 yenilen Cimbom, Hollandalı yıldızın oynadığı maçlardafarklı bir kimliğe bürünüyor. 32 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Riekerink'in göreve gelmesiyle patlama yaptı ve 26 maçta 16 gole doğrudan katkı yaptı. Wesley, hedeflerinin hem kupada hem Sneijder, kaptan Selçuk ile birlikte atakları organize edecek. ligde şampiyonluk olduğunu söyledi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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