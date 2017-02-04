 Adebayor ve Emre’ye önlem – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    ve Emre’ye önlem

    Adebayor ve Emre’ye önlem
    Medipol Başakşehir'in orta sahadaki beyni Emre Belözoğlu'nu De Jong markaja alacak. Hollandalı teknik adam, Emre'ye baskı uygulayarak topla buluşmasını ve rahat top dağıtmasını engellemeye çalışacak. Riekerink, oynaması halinde Adebayor'a da boş alan bırakılmamasını istedi. De Jong'un yokluğunda ilk 11'de forma giyen Josue ise yeniden kulübeye dönecek.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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