Adebayor ve Emre’ye önlem
Medipol Başakşehir'in orta sahadaki beyni Emre Belözoğlu'nu De Jong markaja alacak. Hollandalı teknik adam, Emre'ye baskı uygulayarak topla buluşmasını ve rahat top dağıtmasını engellemeye çalışacak. Riekerink, oynaması halinde Adebayor'a da boş alan bırakılmamasını istedi. De Jong'un yokluğunda ilk 11'de forma giyen Josue ise yeniden kulübeye dönecek.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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