 'Ada bizimdir’ – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    'Ada bizimdir’

    'Ada bizimdir’

    Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu’nun üzerinde hak iddia etmesine cevap geldi. Yönetici Aküzüm “Tapu kayıtlarına bakın” dedi

    son günlerin gözde konusu oldu. Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası üzerinde hak iddia etmesi üzerine yönetici Ural Aküzüm'den cevap geldi. Aküzüm "Burası Sultan Abdülaziz tarafından 1872'de Başmimar Sarkin Balyan'a devrediliyor. Kendisi de köşk inşa etmiş. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra vapur işletmesine verilmiş. 1957 yılında da o zamanki başkanımız Sadık Giz 150 bin lira karşılığı adayı kulübümüze kazandırmıştır. Spekülasyona gerek yok. Orası Galatasaray Adası'dır ve 60 yıldır bizim tapulu malımızdır. Detayları hem devletin hem de kulübümüzün tarihçesinde var" dedi.

    'SOSYAL TESİS OLARAK KALACAK'
    Sarı-kırmızılı yönetici Ural Aküzüm, Galatasaray Adası'nın mevcut işletmecisiyle yaşanan mahkeme sürecini de anlattı "Kira ve işletmeye yönelik itilaflardan doğan hukuki süreçler mahkemede sürüyor. Yaptığımız kongrede Galatasaray Adası'nın sosyal tesis olması kullanılması yönünde bir karar çıktı. Davalar devam ediyor ve kulüp avukatlarımız da seri şekilde bunları takip ediyor"
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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