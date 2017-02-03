 Tolga Ciğerci forma giyebilecek – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    forma giyebilecek

    Tolga Ciğerci forma giyebilecek
    Son olarak 29 Ekim'de forma giyen Tolga Ciğerci, 4 ay aradan sonra forma giyecek düzeye geldi. Yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan gurbetçi oyuncu ilk 11'de başlamasa da maçın gidişatına göre kupa mücadelesinde görev yapacak. Başakşehir karşısında ilk 11'de De Jong-Selçuk ikilisinin forma bulması bekleniyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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