Tolga Ciğerci forma giyebilecek
Son olarak 29 Ekim'de forma giyen Tolga Ciğerci, 4 ay aradan sonra forma giyecek düzeye geldi. Yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan gurbetçi oyuncu ilk 11'de başlamasa da maçın gidişatına göre kupa mücadelesinde görev yapacak. Başakşehir karşısında ilk 11'de De Jong-Selçuk ikilisinin forma bulması bekleniyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Tolga Ciğerci forma giyebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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