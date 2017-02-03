Tolga Ciğerci forma giyebilecek

Son olarak 29 Ekim'de forma giyen Tolga Ciğerci, 4 ay aradan sonra forma giyecek düzeye geldi. Yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan gurbetçi oyuncu ilk 11'de başlamasa da maçın gidişatına göre kupa mücadelesinde görev yapacak. Başakşehir karşısında ilk 11'de De Jong-Selçuk ikilisinin forma bulması bekleniyor.