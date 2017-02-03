Son iki aday: Luan ve Origi
Stoper transferini Chedjou'yu affederek kapatan Galatasaray son hafta forvet transferine yöneldi. Yönetimin peşinde koştuğu isimlerinse Liverpool'dan Divock Origi ile Gremio'dan Luan Guilherme olduğu ileri sürüldü. Origi için görüşmelerin son güne kadar devam ettiği ama sonuç çıkmadığı, Luan içinse Gremio'nun yüksek bir ücreti Galatasaray'ın önüne koyduğu bildirildi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Son iki aday: Luan ve Origi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.