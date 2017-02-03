 Son iki aday: Luan ve Origi – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Son iki aday: Luan ve Origi

    Son iki aday: Luan ve Origi
    Stoper transferini Chedjou'yu affederek kapatan son hafta forvet transferine yöneldi. Yönetimin peşinde koştuğu isimlerinse 'dan Divock Origi ile 'dan Luan Guilherme olduğu ileri sürüldü. Origi için görüşmelerin son güne kadar devam ettiği ama sonuç çıkmadığı, Luan içinse Gremio'nun yüksek bir ücreti Galatasaray'ın önüne koyduğu bildirildi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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