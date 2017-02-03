Riekerink'e sitem etti
Transferin son gününde Bundesliga'nın yeni ekibi SV Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Mutlu görünen tecrübeli oyuncu, "Ben özellikle son dönemde hazır olmadığım için değil, hocanın kararı başka olduğu için fazla forma şansı bulamadım" diyerek eski hocası Riekerink'e ise sitem etti.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Riekerink'e sitem etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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