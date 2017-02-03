 Riekerink'e sitem etti – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Riekerink'e sitem etti

    Riekerink'e sitem etti
    Transferin son gününde 'nın yeni ekibi SV 'e transfer olan , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Mutlu görünen tecrübeli oyuncu, "Ben özellikle son dönemde hazır olmadığım için değil, hocanın kararı başka olduğu için fazla forma şansı bulamadım" diyerek eski hocası Riekerink'e ise sitem etti.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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